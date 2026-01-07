ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области РФ 7.01.2026, 13:41

Зафиксирован масштабный пожар на объекте.

В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе «Оскольнефтеснаб» в районе Котела Белгородской области РФ.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины, объект использовался для снабжения топливом войск противника. В результате попаданий в резервуары на базе возник масштабный пожар.

Кроме того, для нарушения логистики оккупантов, на временно оккупированной территории Донецкой области был поражён склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника. Степень ущерба в обоих случаях уточняется.

«По результатам предварительных поражений также установлено, что на нефтебазе стратегического резерва «Темп» в Ярославской области повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000», — отметили в Генштабе.

