закрыть
7 января 2026, среда, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области РФ

  • 7.01.2026, 13:41
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области РФ

Зафиксирован масштабный пожар на объекте.

В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе «Оскольнефтеснаб» в районе Котела Белгородской области РФ.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины, объект использовался для снабжения топливом войск противника. В результате попаданий в резервуары на базе возник масштабный пожар.

Кроме того, для нарушения логистики оккупантов, на временно оккупированной территории Донецкой области был поражён склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника. Степень ущерба в обоих случаях уточняется.

«По результатам предварительных поражений также установлено, что на нефтебазе стратегического резерва «Темп» в Ярославской области повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000», — отметили в Генштабе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский