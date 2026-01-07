В центре Минска таинственным образом пропала дочь директора крупного агрокомплекса 7.01.2026, 14:12

Ее ищут несколько дней.

Уже несколько дней в Минске ищут 21-летнюю Яну Костренкову, которая таинственным образом пропала в центре города. Девушка — дочь директора крупного агрокомплекса. Последний раз на связь она выходила 30 декабря, с тех пор близким не известно о ее местонахождении. Ориентировку о пропаже Яны разместил поисково-спасательный отряд «Ангел» 3 января, пишет «Зеркало».

Посты о пропаже Яны активно расходятся по Threads. Пользовательница polina_vetiver разместила ролик, на котором видно, как девушка заходит в подъезд дома. Полина сообщила, что эти кадры опубликовали в чате района. Сделаны они в районе ЖК «Маяк Минска». На них «предположительно Яна».

— Не предположительно, а точно, — уточнила под постом @marinakos2402.

В комментариях она написала, что является мамой Яны.

Там же она объяснила, что это видео сделано 30 декабря до исчезновения дочери. По словам женщины, они обратились в «102». Там «пробили по камерам», и 2 января семья написала заявление о пропаже. Кроме того, следователи выяснили, что последнее место, где фиксировали сигнал Яниного телефона — это парк Челюскинцев. По времени это было в 18.27.

— 30 [декабря] в 14.30 мы еще разговаривали по телефону, — уточнила мама. — <…> Сказала, завтра, наверное, буду у вас. А 31-го телефон уже был отключен.

По ее словам, паспорт девушки дома, территорию Беларуси она не покидала. Семья обзвонила все контакты, что были у Яны в телефоне. Посмотрели камеры у ее многоэтажки и по городу. В городе 30 декабря ее «опознали» на видео в 16.30, она заходила в торговый центр Dana Mall.

— Потом около метро Уручье встретилась с женщиной. [Я] с ней уже пообщалась, — написала мама.

Она также объяснила, что Яна хотела снять квартиру, но потом передумала, и женщина вернула ей предоплату.

Судя по соцсетям Яны, она фотограф.

— Уже пять лет я раскрываю девушек в кадре и делюсь своим видением. Для меня съемка — это возможность достать и вас нечто неочевидное даже для вас самих <…>, — написано на ее сайте.

По данным СМИ, Яна — дочь Юрия Костренкова, который в феврале 2025-го возглавил ОАО «Агро-Лясковичи», относящееся к Управлению делами Лукашенко. Ранее Костренков руководил государственной Белорусской лесной компанией.

В объявлении о пропаже Яны написано, что ее рост 180 сантиметров, глаза карие, волосы темные до плеч. Из особых примет — на правом запястье татуировка в виде «бесконечности», на левом — в виде луны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com