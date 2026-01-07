Экипаж российского танкера «Маринера» доставят в США для суда2
- 7.01.2026, 20:36
Захваченное США судно незаконно транспортировало нефть из Венесуэлы в обход санкций.
Экипаж российского танкера «Маринера» доставят в США для суда, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По версии американской стороны, судно незаконно транспортировало нефть из Венесуэлы в обход санкций США.
«В отношении судна был вынесен судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж, а значит, экипаж теперь может быть привлечен к ответственности за любые применимые нарушения федерального законодательства», — сказала госпожа Левитт на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Танкер был задержан американскими военными 7 января. Европейское командование ВС США обвинило его в нарушении американских санкций. По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота».