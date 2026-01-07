Американские военные захватили танкер «теневого флота» Путина 4 7.01.2026, 17:22

3,042

Об этом объявило Европейское командование Вооруженных сил США.

Вышедший из Венесуэлы танкер Bella 1, сменивший название на Marinera и поменявший флаг на российский, был задержан в Северном море, объявило Европейское командование Вооруженных сил США.

Судно, которое американские корабли преследовали около двух недель, было взято под контроль за нарушение санкций в соответствии с ордером, выданным Федеральным судом США, говорится в релизе командования.

Операция была проведена при поддержке министерства войны США в соответствии с требованием президента Дональда Трампа о мерах против нарушающих санкции танкеров, которые угрожают безопасности Западного полушария, подчеркивает US EU COM.

Москва ранее обратилась к США с просьбой прекратить преследование танкера и, по данным The Wall Street Journal, направила в Атлантику для его сопровождения подводную лодку. Российские военные корабли находились рядом с судном во время задержания. Однако каких-либо действий, похоже, не предприняли.

Также, по данным Financial Times, к месту проведения операции направились самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США Pilatus U-28 Draco и самолет королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Poseidon MRA1, который может использовать для противолодочной борьбы и наблюдения.

Собеседники CBS News ранее сообщили, что США решили взять танкер на абордаж, а не топить его. Похожим образом Береговая охрана и силы спецопераций США захватили в декабре танкер The Skipper, который шел из Венесуэлы под флагом Гайаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com