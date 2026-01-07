закрыть
7 января 2026, среда, 16:21
Американский десант высадился на российском танкере Marinera

10
  • 7.01.2026, 16:01
  • 5,650
Американский десант высадился на российском танкере Marinera
Фото: Reuters

Не спасли даже корабли ВМФ РФ.

Российские пропагандисты опубликовали видео и фото предполагаемой высадки американского десанта на танкер «теневого флота» РФ Marinera, который уже две недели пытается оторваться от береговой охраны США. Как сообщает Reuters, США взяли судно под контроль. Военные корабли и подлодка России находились рядом с танкером во время захвата, но ничего не сделали, только смотрели, как танкер захватывают американцы.

Речь идет о судне, ранее известном как Bella 1, которое шло под панамским флагом в Венесуэлу и, по оценке Вашингтона, участвует в поставках иранской нефти, подпадающей под американские санкции.

После того, как американские силы попытались остановить судно в Карибском море, экипаж нарисовал российский триколор на борту и сообщил береговой охране, что они находятся под контролем РФ.

После этого, как сообщает NYT, РФ направила Штатам официальное обращение с требованием прекратить преследование танкера. Санкционный Bella 1 позже нашли в официальном российском реестре судов уже под новым названием Marinera.

Ранее сегодня американские СМИ сообщили, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера.

