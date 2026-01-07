закрыть
7 января 2026, среда
Рубио раскрыл план США в отношении Венесуэлы

  • 7.01.2026, 21:37
Рубио раскрыл план США в отношении Венесуэлы
Марко Рубио
Фото: Reuters

Он состоит из трех пунктов.

План США в отношении Венесуэлы состоит из трех пунктов, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, эти шаги направлены на то, чтобы Венесуэла «не погрузилась в хаос».

По словам Рубио, план США включает следующие пункты:

1. Стабилизация ситуации в стране: США намерены начать продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам, всего американская сторона рассчитывает получить от 30 до 50 млн баррелей топлива.

2. Восстановление: доступ компаний США и других стран на венесуэльский рынок. Также предполагается освобождение и амнистия сторонников венесуэльской оппозиции.

3. Передача власти.

«Мы чувствуем, что движемся вперед в очень позитивном ключе»,— сказал Марко Рубио журналистам (трансляцию вел Reuters на YouTube-канале).

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп оставляет за собой право использовать вооруженные силы против Венесуэлы. Однако, по словам пресс-секретаря президента США Кэролайн Левитт, приоритетом остается дипломатическое урегулирование ситуации.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января на заседании в суде Нью-Йорка Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. В должность и. о. президента Венесуэлы вступила Делси Родригес.

