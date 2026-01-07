закрыть
7 января 2026, среда, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы «Альфа» СБУ наземным роботом Droid TW-12,7 взяли в плен военного РФ

1
  • 7.01.2026, 22:03
Бойцы «Альфа» СБУ наземным роботом Droid TW-12,7 взяли в плен военного РФ

Видео.

Компания DevDroid впервые опубликовала кадры эвакуации российского военнопленного с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны различные аспекты работы НРК Droid TW-12,7 Центра специальных операций «А» СБУ, который выполняет логистические миссии, эвакуацию пленного, а также применяет установленный на нем пулемет для уничтожения российской пехоты.

По словам представителей компании, «Альфа» была одной из первых в использовании наземных роботизированных комплексов в составе Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский