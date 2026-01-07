Бойцы «Альфа» СБУ наземным роботом Droid TW-12,7 взяли в плен военного РФ 1 7.01.2026, 22:03

Видео.

Компания DevDroid впервые опубликовала кадры эвакуации российского военнопленного с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны различные аспекты работы НРК Droid TW-12,7 Центра специальных операций «А» СБУ, который выполняет логистические миссии, эвакуацию пленного, а также применяет установленный на нем пулемет для уничтожения российской пехоты.

По словам представителей компании, «Альфа» была одной из первых в использовании наземных роботизированных комплексов в составе Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России.

