Бойцы «Альфа» СБУ наземным роботом Droid TW-12,7 взяли в плен военного РФ

Бойцы «Альфа» СБУ наземным роботом Droid TW-12,7 взяли в плен военного РФ1
- 7.01.2026, 22:03
Видео.
Компания DevDroid впервые опубликовала кадры эвакуации российского военнопленного с помощью наземного роботизированного комплекса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны различные аспекты работы НРК Droid TW-12,7 Центра специальных операций «А» СБУ, который выполняет логистические миссии, эвакуацию пленного, а также применяет установленный на нем пулемет для уничтожения российской пехоты.
По словам представителей компании, «Альфа» была одной из первых в использовании наземных роботизированных комплексов в составе Сил обороны Украины.
