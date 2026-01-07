Глава МИД Украины о задержании танкера Marinera: Приветствуем такой подход Трампа к РФ
С Россией нужно действовать, а не бояться.
Задержание российского танкера Marinera американцами показывает лидерство президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает МИД Украины в Telegram.
«Задержание корабля под русским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа. Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", - сказал Сибига.
Он добавил, что такой подход нужно реализовать и в мирном процессе для приближения продолжительного мира между Украиной и Россией.
Напомним, сегодня, 7 января, Береговая охрана США (задержала танкер Marinera под российским флагом https://charter97.org/ru/news/2026/1/7/669176/). Это произошло между Исландией и Британскими островами.
Американские военнослужащие преследовали танкер несколько дней. Операцию проводили при участии Британии. По словам министра обороны Британии Джона Хили, судно направлялось в РФ.
Как объяснили в Европейском командовании Вооруженных сил США, причиной задержания стало нарушение американского санкционного режима.