Премьер Литвы советует перевозчикам судиться с режимом Лукашенко

Беларусь до сих пор удерживает литовские фуры в заложниках.

В связи с тем, что литовские перевозчики планируют подать иск против правительства из-за застрявших на границе грузовиков, премьер-министр страны Инга Ругинене подчеркивает, что он должен быть направлен в Беларусь. По ее словам, перевозчиков сначала просят предоставить точное количество невернувшихся грузовиков, чтобы оценить понесенные убытки, пишет Delfi.

Литовские перевозчики планируют обратиться с иском к властям своей страны из-за фур, которые с прошлого года не выпускают власти Беларуси.

«Перевозчики должны направить свои иски в Беларусь, потому что с момента закрытия границы мы четко заявили, что всем грузовикам с белорусской стороны будет разрешено вернуться домой в Литву. Беларусы задержали грузовики и до сих пор не имеют и не объясняют правовых оснований для этого», — заявила Ругинене 8 января.

По словам премьера, сейчас от перевозчиков требуют предоставить точные данные о грузовиках, застрявших на белорусской стороне. Она отметила, что цифры запрашивают официальные ведомства, однако «реального учета нет».

«Пока не будет реального учета, я даже не могу представить, как рассчитать ущерб. <…> Всем необходимо выполнить домашнюю работу и посмотреть на реальные цифры — тогда мы сможем говорить», — добавила Ругинене.

Ранее из-за ситуации с фурами ассоциация литовских перевозчиков Linava организовала акцию протеста, призывая правительство принять реальные меры по возвращению грузовиков. Петиция с требованиями перевозчиков также была передана Кабинету министров, но, по их словам, правительство никак на нее не отреагировало.

Напомним, конфликт Беларуси с Литвой начался в конце 2025-го — с метеозондов с сигаретной контрабандой, которые массово прилетали с Гродненщины и из-за этого периодически останавливали работу аэропорта в Вильнюсе. Литва в итоге закрывала границу, а власти Беларуси в ответ запретили литовским фурам выезжать из страны через любые погранпереходы, кроме литовских. Вильнюс после отменил свое решение, но многие фуры так и не выпустили из Беларуси.

