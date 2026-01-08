СМИ: У Путина появилась секретная яхта, замаскированная под обычное судно 2 8.01.2026, 13:24

Размеры позволяют вместить четыре малых лодки и два вертолета.

Полученное российскими спасателями судно «Воевода» проекта 23700 может иметь двойное назначение. Об этом сообщает портал The War Zone.

Несмотря на то, что «Воевода» была передана в состав Морской спасательной службы, в самой России звучат утверждения, что она может служить «президентским судном».

В некоторых кругах ее прямо называют «яхтой Путина», хотя остаются очевидные вопросы относительно реалистичности такого предположения.

Прежде всего, внимание привлекают размеры судна. Известно, что «Воевода» имеет водоизмещение 7500 тонн, длину 111 м и ширину 24 м. Скорость судна составляет 22 узла, а дальность плавания – 5000 миль. Большие размеры позволяют вместить четыре малых катера и два вертолета.

Официально «Воевода» предназначена для проведения и поддержки широкого спектра морских спасательных операций, в том числе за пределами Балтийского моря. Судно может транспортировать, развертывать и поставлять поисково-спасательное оборудование, включая малые лодки.

Специалисты обратили внимание на то, что судно «подозрительно хорошо» оборудовано с точки зрения размещения экипажа.

Оно получило различные удобства, в частности, восемь жилых блоков со спальнями, ванными комнатами и кабинетами, конференц-зал и пассажирскую кают-компанию с буфетом. Подобное обычно можно увидеть на больших океанских судах.

Еще во время строительства начали возникать вопросы относительно фактической роли судна.

В 2017 году источники в судостроительной отрасли выразили сомнения по поводу того, что судно будет использоваться для спасательных операций. Они предположили, что это, скорее всего, «специальное судно двойного назначения» или «яхта для высокопоставленных лиц».

«Архитектура этого судна и описанная функциональность больше напоминают популярный сейчас тип экспедиционных яхт. Однако дизайн очень утилитарный и не соответствует полноценной яхте для частного клиента, но, возможно, это сделано намеренно», – отметил Александр Богдашевский, который является директором компании-строителя яхт.

По его словам, есть все основания полагать, что истинное назначение судна не соответствует заявленным целям, и что оно будет использоваться для конкретных нужд очень высокопоставленных чиновников РФ.

Среди других заметных особенностей «Воеводы» – элегантная сине-белая окраска корпуса, которая контрастирует с остальным флотом российской Морской спасательной службы.

Если «Воевода» действительно будет использоваться как президентская яхта, она должна иметь дополнительные функции. Это включает в себя сложную систему связи и мощный комплекс средств самообороны. Это особенно важно, учитывая растущую угрозу со стороны различных типов беспилотников.

