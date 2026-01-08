Mitsubishi готовит приключенческую версию минивэна 8.01.2026, 14:41

Delica давно выделяется на фоне обычных авто.

Mitsubishi делает ставку на приключенческий образ и превращает Tokyo Auto Salon 2026 в площадку, полностью посвященную семейству Delica. Компания представит сразу несколько доработанных версий Delica D:5 и компактной Delica Mini, объединив их под названием «Фестиваль Delica» пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Delica D:5 давно выделяется на фоне обычных минивэнов: при привычном формате с раздвижными дверями и просторным салоном модель оснащена полным приводом, внедорожными режимами и блокировками, что делает ее полноценным автомобилем для активного отдыха. В Японии этот подход оказался востребованным, и Mitsubishi продолжает развивать концепцию.

Особое внимание привлекла Delica Mini — высокий кей-кар, который на выставке покажут в нескольких версиях. Одна из них, Delica Mini Delimaru Festa, получила яркие декоративные элементы и фирменного персонажа на крыше. Более «серьезная» версия Ultimate Gear оснащена защитным покрытием кузова, багажником на крыше, защитой решетки, лестницей и увеличенным клиренсом. Другие модификации предлагают выдвижные крыши, защитные дуги, брызговики и ретро-дизайн.

Флагманская Delica D:5 будет представлена в вариантах Ultimate Gear, Active Camper (совместно с брендом LOGOS) и Wild Adventure с раллийными акцентами. В подтверждение внедорожного имиджа Mitsubishi также покажет раллийный пикап Triton — победителя Asia Cross Country Rally 2025 — и сопровождавший его Delica D:5.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com