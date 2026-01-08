закрыть
8 января 2026, четверг
Mitsubishi готовит приключенческую версию минивэна

  • 8.01.2026, 14:41
Delica давно выделяется на фоне обычных авто.

Mitsubishi делает ставку на приключенческий образ и превращает Tokyo Auto Salon 2026 в площадку, полностью посвященную семейству Delica. Компания представит сразу несколько доработанных версий Delica D:5 и компактной Delica Mini, объединив их под названием «Фестиваль Delica» пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Delica D:5 давно выделяется на фоне обычных минивэнов: при привычном формате с раздвижными дверями и просторным салоном модель оснащена полным приводом, внедорожными режимами и блокировками, что делает ее полноценным автомобилем для активного отдыха. В Японии этот подход оказался востребованным, и Mitsubishi продолжает развивать концепцию.

Особое внимание привлекла Delica Mini — высокий кей-кар, который на выставке покажут в нескольких версиях. Одна из них, Delica Mini Delimaru Festa, получила яркие декоративные элементы и фирменного персонажа на крыше. Более «серьезная» версия Ultimate Gear оснащена защитным покрытием кузова, багажником на крыше, защитой решетки, лестницей и увеличенным клиренсом. Другие модификации предлагают выдвижные крыши, защитные дуги, брызговики и ретро-дизайн.

Флагманская Delica D:5 будет представлена в вариантах Ultimate Gear, Active Camper (совместно с брендом LOGOS) и Wild Adventure с раллийными акцентами. В подтверждение внедорожного имиджа Mitsubishi также покажет раллийный пикап Triton — победителя Asia Cross Country Rally 2025 — и сопровождавший его Delica D:5.

