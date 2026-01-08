Это молчание Путина громче любых заявлений 5 Роман Цимбалюк

8.01.2026, 18:13

5,858

Роман Цимбалюк

Фото: suspilne.media

Режим можно и нужно душить.

Почему молчит Путин? Потому что нечего сказать. Российские танкеры, связанные с Венесуэлой, останавливают.

Следующий шаг: стоп в Балтийском и Чёрном морях. А в ответ от бункерной чмоли – тишина: ни угроз, ни ядерной риторики, ни «красных линий».

Молчание Путина типично. Так он делал, когда утонули «Курск» и крейсер «Москва». Он до сих пор ничего не сказал по «Паутине», когда лишился самолётов стратегической авиации. Когда Кремль чувствует силу – он кричит. Когда силы нет – он делает вид, что ничего не происходит. Путин – в домике, точнее в бункере.

Здесь у России – пустые руки. Они могут ещё долбить по нашим ТЭС, но так войны не выигрывают – так сеют ненависть на поколения.

Ответить американцам военным способом нельзя.

Поэтому Путин и в режиме тишины. И это молчание громче любых заявлений.

Американцы уже поняли: режим можно и нужно душить. Это хорошо.

Роман Цимбалюк, «Фейсбук»

