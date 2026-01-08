закрыть
8 января 2026, четверг
Москва и Париж обменяли француза Винатье на россиянина Касаткина

1
  • 8.01.2026, 19:06
  • 1,676
Москва и Париж обменяли француза Винатье на россиянина Касаткина
Даниил Касаткин

В США российскому баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы.

Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в России французского политолога Лорана Винатье, сообщает ФСБ.

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, которые подозревали его в причастности к хакерской сети, использовавшей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах.

29 октября парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы по обвинению в компьютерном мошенничестве.

Касаткин играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).

Винатье осенью 2024 года был осужден на три года якобы за сбор данных о военной деятельности России и уклонение от обязанностей иноагента. В августе этого года француз также стал фигурантом расследования о шпионаже.

На прямой линии с диктатором РФ Владимиром Путиным 19 декабря журналист французского канала TF1 Жером Гарро сообщил, что его коллега — Винатье — уже отбывает срок в России, а теперь решается вопрос по новому обвинению. В ответ Путин сказал, что не слышал о нем, но обещал разобраться, если позволит закон. Через несколько дней пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о контактах России и Франции по делу Винатье.

