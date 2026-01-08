Украина перенесет в Польшу часть производства дронов и ракет 8.01.2026, 19:19

Об этом заявил глав польского МИДа Радослав Сикорский.

Украинские власти перенесут часть предприятий по производству дронов и ракет в Польшу, заявил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский в интервью телекомпании TVP World.

«Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу», — сказал польский министр.

Он отметил, что таким образом Польша получит свою выгоду от программ Евросоюза по развитию европейской оборонной промышленности.

На вопрос о том, почему Польша формально не вошла в некоторые дипломатические форматы, в которых участвуют США, Франция, Германия и Великобритания, Сикорский ответил, что переговоры проводятся во многих конфигурациях и что Варшава остается плотно вовлечена, в том числе через советников по безопасности и логистическую поддержку.

Говоря о будущих мерах, министр подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону, независимо от американской политики. «Нам нужно построить военную машину <...> Только тогда Россия признает, что эта война была стратегической ошибкой», — резюмировал он.

