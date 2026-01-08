Президент Южной Кореи сравнил себя и Ким Чен Ына с «пингвинами» 8.01.2026, 19:41

Ли Чжэ Мен

Ли Чжэ Мен надеется оставить в прошлом вражду между двумя Кореями.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен неожиданно сравнил себя и лидера КНДР Ким Чен Ына с парой дружелюбных пингвинов, выразив надежду на мирное сосуществование и преодоление вражды на Корейском полуострове. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X, сопроводив его изображением двух обнявшихся пингвинов, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

На картинке Ли назвал героев «По Чжэ Мен» и «По Чжон Ын», написав: «Когда-нибудь и на этом Корейском полуострове будет преодолено безумие хаоса и вражды, и настанет день взаимного уважения, сосуществования и общего процветания».

<이 한반도에도 언젠가는 혼란과 적대의 비정상이 극복되고, 서로 존중하며 공존공영하는 날이 오겠지요. 북측에도 새해 복 많이 내리기를..>



만나라, 뽀재명과 뽀정은



https://t.co/UJBYAYx2vh — 이재명 (@Jaemyung_Lee) January 7, 2026

Публикация появилась на фоне завершения четырехдневного визита Ли Чжэ Мена в Китай, который он охарактеризовал как осторожный, но дипломатически значимый. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином южнокорейский лидер призвал Пекин сыграть посредническую роль в вопросах Корейского полуострова и помочь возобновить диалог с Пхеньяном.

По словам Ли, все каналы связи с Северной Кореей в настоящее время полностью заблокированы. «Мы прилагаем усилия, но не можем общаться вообще», — заявил он, добавив, что попросил Китай содействовать мирному процессу. Си Цзиньпин, по словам Ли, призвал к терпению.

Ли Чжэ Мен, вступивший в должность в июне, пытается перезапустить межкорейские отношения, резко ухудшившиеся при предыдущей администрации. Однако Пхеньян пока отказывается от диалога, считая нынешнее правительство Сеула продолжением прежнего курса.

Визит также был направлен на «открытие новой фазы» отношений с Китаем после нескольких лет охлаждения, вызванного в том числе разногласиями вокруг американской системы ПРО в Южной Корее.

