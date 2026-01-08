Лукашенко ополчился на США из-за захвата российского танкера «Маринера» 10 8.01.2026, 20:30

Диктатор заявил, что его и Путина «разыграли».

Александр Лукашенко заявил, что, ведя с американцами переговоры, предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США «могут разыгрывать своего рода спектакль». Так он прокомментировал захват США российских нефтяных танкеров.

«Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (речь о событиях вокруг США и Венесуэлы. — Прим.): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так. Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине? И много-много мыслей рождается после этих событий», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 7 января США объявили о захвате в Атлантическом океане нефтяного танкера «Маринера», который шел под российским флагом. Ранее Россия направила для его сопровождения атомную подводную лодку. Позднее стало известно о захвате еще одного судна «теневого флота».

Кроме того, Южное командование армии США сообщило, что утром 7 января был задержан еще один танкер «теневого флота» «София», находящийся под санкциями.

В Белом доме заявили, что экипажу захваченного танкера может грозить судебное преследование со стороны США.

