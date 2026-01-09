Во Львове прогремели мощные взрывы: Россия могла ударить «Орешником» 9.01.2026, 8:08

Обломки ракеты переданы на экспертизу.

В ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Они были настолько сильными, что их слышали в соседних областях. Есть версия, что Россия ударила по Львовщине «Орешником», пишет OBOZ.UA.

О взрывах сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, сейчас выясняют обстоятельства происшествия, а также информацию о возможных попаданиях.

«После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами. Оперативно будем информировать о ситуации в городе», – написал Садовый в Telegram.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий добавил, что на Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

«Больше информации – позже. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях», – подчеркнул Козицкий.

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 23:30. Примерно через 10 минут после этого местные жители услышали звуки взрывов.

Мониторинговые чаты предполагают, что удар по Львову мог быть нанесен «Орешником». Отмечается, что было слышно шесть взрывов – именно столько имеет «Кедр/Орешник».

Также в местных пабликах писали, что, по предварительной информации, «Орешником» якобы хотели ударить по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу на Львовщине.

Однако версия о Стрые не подтвердилась. Об этом, в частности, написал известный мониторинговый Telegram-канал «Николаевский Ванек». Автор канала отметил, что удар пришелся по Львову без БЧ (боевая часть – Ред.).

А в местных канал сообщили, что на территории области выпали 36 пустых боеголовок из вероятного «Орешника».

Официально же пока не подтверждено, что по территории Львовщины был нанесен удар российской ракетой «Орешник». Информацию об этом предоставят военные, подчеркнул городской голова Андрей Садовый.

«Уточнение относительно обстрелов. Был ли это «Орешник» – пока не известно. Информацию предоставят военные. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали», – сообщил мэр Львова.

В то же время мониторинговые каналы опубликовали кадры удара по Львовской области.

«Действительно удар по Львовщине нанесен ракетой «Кедр». По аналогии с Днепром боевые части были или пустые, или наполнены бетоном/металлом для создания большей кинетической энергии», – пишет канал monitoring.

Несмотря на то, что по состоянию на 00:11 во Львове и области объявили отбой тревоги, власти предупреждают о возможных угрозах в течение ночи.

Глава ОВА Козицкий в 01:40 отчитался, что на месте ракетной атаки во Львове специалисты провели лабораторные исследования. «Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили», – поделился результатами он.

Позже Воздушное командование «Запад» Воздушных сил ВС Украины официально проинформировало:

«8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории».

Конкретный тип ракеты военные не назвали. Специалисты соберут все ее элементы, проведут экспертизу, после чего сделают свой вывод.

Напомним, согласно сообщению ГУР 21 ноября 2025 года Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой вероятно ПГРК «Кедр/Орешник».

Время подлета с момента запуска в астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая – оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории более 11 Махов.

