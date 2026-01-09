закрыть
Минский аэропорт парализован

1
  • 9.01.2026, 11:33
  • 2,598
Задержки до девяти часов.

9 января в Беларуси продолжается сильный снегопад, принесенный циклоном «Улли». В Минске часть рейсов вылетают и приземляются с задержками, следует из расписания на сайте Национального аэропорта, пишет «Зеркало».

Так, рейс из Минска в Дубай авиакомпании «Белавиа», который должен был стартовать в 3.05 9 января, был отложен на девять часов — вылет ожидается только в 12.05.

Также с задержками до получаса утром 9 января отправляются самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул.

Задержки вылетов в аэропорту Минска. 9 января

Что касается прилетов, на девять часов позже ожидается прибытие рейса из Дубая в Минск также авиакомпании «Белавиа» — самолет прилетит в 00.45 10 января, а не в 15.45 9 января, как планировалось ранее.

Рейс из Москвы приземлится в 12.15, а не в 11.35.

Рейс из Тбилиси утром опоздал всего на 10 минут, из Баку — на 55 минут, а из Батуми — на целый час.

Задержки прилетов в аэропорту Минска. 9 января

Напомним, к Беларуси вечером 8 января приблизился циклон «Улли», принеся обильный снег и сильный ветер. Под удар попала энергоинфраструктура, были обесточены некоторые дома. В стране есть районы, где уровень снежного покрова уже выше 30 см. Непогода продолжается и в пятницу.

