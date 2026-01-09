закрыть
Польша повысила консульские сборы

  • 9.01.2026, 13:11
Но для Беларуси есть исключение.

С 1 января 2026 года Польша повысила тарифы на консульские сборы, в том числе за визы, паспорта и нотариальные действия.

С нового года выросли ставки во всех дипломатических и консульских представительствах Польши. Они касаются как поляков, так и иностранцев, но для Беларуси есть исключение, отмечает Dev.by.

Например:

выдача временного польского проездного документа иностранца подорожала с 40 евро до 50 евро,

приём заявления и подготовка документов для предоставления польского гражданства, включая выдачу акта с одобрением или уведомления об отказе теперь стоит не 360, а 450 евро,

приём и обработка заявления на национальную визу — как и пересмотр заявления — теперь не 135, а 200 евро,

заявление на шенгенскую визу, как и его повторное рассмотрение, подорожало с 80 до 90 евро.

Стоимость подачи на национальную визу для граждан Беларуси, подающихся в Беларуси, до конца 2026 года останется прежней — 60 евро. Но на беларусов, которые подаются в другой стране, или имеют иное гражданство, «скидка» не распространяется.

