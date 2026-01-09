закрыть
Белорусов предупредили о принудительной эвакуации автомобилей

  9.01.2026, 14:35
  • 1,650
Со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

ГАИ предупредила белорусов о принудительной эвакуации автомобилей. Подробности приводит телеграм-канал ГАИ Миноблисполкома.

В Дзержинском РОВД вновь обратились к владельцам автомобилей и призвали не оставлять припаркованные транспортные средства вдоль проезжей части. Такие авто мешают работе снегоуборочной техники. А это критически важно для оперативной очистки дорог от снега.

В милиции уточнили, что машины, которые были припаркованы вдоль проезжей части, будут принудительно эвакуировать на штрафстоянку со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

