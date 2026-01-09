Белорусов предупредили о принудительной эвакуации автомобилей 9.01.2026, 14:35

1,650

Со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

ГАИ предупредила белорусов о принудительной эвакуации автомобилей. Подробности приводит телеграм-канал ГАИ Миноблисполкома.

В Дзержинском РОВД вновь обратились к владельцам автомобилей и призвали не оставлять припаркованные транспортные средства вдоль проезжей части. Такие авто мешают работе снегоуборочной техники. А это критически важно для оперативной очистки дорог от снега.

В милиции уточнили, что машины, которые были припаркованы вдоль проезжей части, будут принудительно эвакуировать на штрафстоянку со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com