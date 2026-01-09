Белорусов предупредили о принудительной эвакуации автомобилей
- 9.01.2026, 14:35
Со всеми вытекающими финансовыми последствиями.
ГАИ предупредила белорусов о принудительной эвакуации автомобилей. Подробности приводит телеграм-канал ГАИ Миноблисполкома.
В Дзержинском РОВД вновь обратились к владельцам автомобилей и призвали не оставлять припаркованные транспортные средства вдоль проезжей части. Такие авто мешают работе снегоуборочной техники. А это критически важно для оперативной очистки дорог от снега.
В милиции уточнили, что машины, которые были припаркованы вдоль проезжей части, будут принудительно эвакуировать на штрафстоянку со всеми вытекающими финансовыми последствиями.