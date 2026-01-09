СБУ показала обломки «Орешника», которым Россия ударила по Львову
- 9.01.2026, 15:15
- 2,806
Среди прочего обнаружен «мозг» ракеты.
СБУ продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой войска РФ атаковали Львовскую область в ночь с 8 на 9 января 2026 года. Обстрел квалифицируют как военное преступление.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, правоохранители установили место падения обломков ракеты и изъяли ее ключевые элементы. По предварительной информации, найденные комплектующие принадлежат к российскому ракетному комплексу "Орешник".
Среди обнаруженных деталей:
блок стабилизации и наведения, который фактически является «мозгом» ракеты;
элементы двигательной установки;
фрагменты механизма ориентации;
сопла с платформы блока разведения и другие компоненты.
Все обломки получили статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.
В СБУ отмечают, что применение этой ракеты по объектам гражданской инфраструктуры Украины является военным преступлением со стороны Российской Федерации.
По предварительным данным, пуск ракеты среднего радиуса действия класса «земля-земля» был осуществлен с российского полигона «Капустин Яр».
Следователи считают, что, нанеся удар вблизи границы с Европейским Союзом, Кремль пытался уничтожить объекты жизнеобеспечения региона на фоне резкого ухудшения погодных условий.
Сейчас СБУ устанавливает все обстоятельства атаки, а также лиц, причастных к ее организации и выполнению, с целью привлечения их к ответственности.