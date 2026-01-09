СБУ показала обломки «Орешника», которым Россия ударила по Львову 9.01.2026, 15:15

2,806

Среди прочего обнаружен «мозг» ракеты.

СБУ продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой войска РФ атаковали Львовскую область в ночь с 8 на 9 января 2026 года. Обстрел квалифицируют как военное преступление.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, правоохранители установили место падения обломков ракеты и изъяли ее ключевые элементы. По предварительной информации, найденные комплектующие принадлежат к российскому ракетному комплексу "Орешник".

Среди обнаруженных деталей:

блок стабилизации и наведения, который фактически является «мозгом» ракеты;

элементы двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и другие компоненты.

Все обломки получили статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.

В СБУ отмечают, что применение этой ракеты по объектам гражданской инфраструктуры Украины является военным преступлением со стороны Российской Федерации.

По предварительным данным, пуск ракеты среднего радиуса действия класса «земля-земля» был осуществлен с российского полигона «Капустин Яр».

Следователи считают, что, нанеся удар вблизи границы с Европейским Союзом, Кремль пытался уничтожить объекты жизнеобеспечения региона на фоне резкого ухудшения погодных условий.

Сейчас СБУ устанавливает все обстоятельства атаки, а также лиц, причастных к ее организации и выполнению, с целью привлечения их к ответственности.

