США начали преследование еще четырех танкеров под российским флагом в Атлантике 2 9.01.2026, 15:57

2,594

Суда покинули воды Венесуэлы и убегают в сторону Африки и Европы.

Бегущие из Венесуэлы танкеры теневого флота активно пытаются спрятаться от военных кораблей США, меняя флаг на российский. Это, впрочем, не помогло пытавшемуся укрыться в Мурманске судну, которое американцы взяли на абордаж в среду.

Эсминец ВМС США преследует четыре нефтяных танкера, которые в начале этой недели покинули воды Венесуэлы и теперь спешат уйти через Атлантику, направляясь в сторону Африки и Европы, пишет The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и слова американского военного чиновника. Эти танкеры – часть группы из 16 судов, которые, по всей видимости, предприняли скоординированную попытку прорвать морскую блокаду Венесуэлы, одновременно выйдя из ее портов в разных направлениях, отмечает газета. США пока смогли остановить лишь один из этих танкеров: в среду в Карибском море американские военные высадились на борт M Sophia.

Один из танкеров, Veronica, идущий пустым, на этой неделе сменил название на Galileo и флаг – на российский, явно пытаясь спастись от задержания военно-морскими силами США. Аналогичным образом поступили еще три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть и находящихся под санкциями США за транспортировку сырья из России и Ирана, выяснила NYT по результатам анализа Российского морского регистра судоходства: они зарегистрировались в Сочи или Таганроге.

Одновременный массовый выход танкеров из Венесуэлы был организован в расчете на то, что у США не хватит законных полномочий или сил остановить их все сразу, уверен Дэвид Танненбаум, который ранее отвечал в Министерстве финансов США за соблюдение санкций:

«По сути, это гонка зомби, нужно просто быть быстрее, чем идущий следом корабль».

Смена флага на российский не помогла танкеру Bella 1. Поначалу он смог предотвратить высадку солдат Береговой охраны США, но после двух недель погони все-таки был взят на абордаж в водах между Исландией и Шотландией. Идя через Атлантический океан, находящийся под санкциями США танкер изменил название на Marinera, регистрацию – на российскую, а экипаж даже нарисовал на его борту российский флаг. Москва отправила ему навстречу подлодку и официально попросила США прекратить преследование. Однако те, используя самолеты со своих европейских авиабаз и при поддержке британского противолодочного самолета, задержали танкер.

Американские военные чиновники сказали NYT, что ожидают новых задержаний подсанкционных судов.

Между тем, из-за блокады и действий США объем венесуэльской нефти на находящихся в море танкерах вырос с начала недели с 20 млн до более чем 29 млн баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Это самый высокий уровень более чем за три года.

В основном танкеры с венесуэльской нефтью скапливаются в азиатских водах, где с приемом медлят ее главные покупатели, частные независимые китайские НПЗ. Эти переработчики «уже готовятся к тому, что [венесуэльские] баррели, которые сейчас находятся в пути, могут стать последними», говорит Мую Сю, старший нефтяной аналитик Kpler.

По данным TankerTrackers.com, среднесуточные поставки нефти из Венесуэлы в Китай в прошлом году составляли 632 000 баррелей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com