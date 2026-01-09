РФ атаковала два гражданских судна возле портов Украины 2 9.01.2026, 19:21

5,156

Есть погибший иностранец.

Российские оккупанты сегодня, 9 января, ударили по гражданским судам, которые плыли неподалеку от украинских портов. В результате атаки погиб гражданин Сирии.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин Алексея Кулебу в Telegram.

По словам Кулебы, ударный дрон россиян попал по судну под иностранным флагом Сент-Китс и Невис (страна в восточной части Карибского моря). Оно направлялось на загрузку зерновым грузом в рамках Украинского зернового коридора.

«В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление», - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что возле порта «Одесса» россияне ударили по судну, которое плыло под флагом Коморских островов. Оно перевозило сою. По предварительной информации, есть пострадавшие. На место события направили спасателей.

«Это очередное свидетельство того, что россия сознательно избивает по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике», - сказал Кулеба.

