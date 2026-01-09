закрыть
10 января 2026, суббота, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ атаковала два гражданских судна возле портов Украины

2
  • 9.01.2026, 19:21
  • 5,156
РФ атаковала два гражданских судна возле портов Украины

Есть погибший иностранец.

Российские оккупанты сегодня, 9 января, ударили по гражданским судам, которые плыли неподалеку от украинских портов. В результате атаки погиб гражданин Сирии.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин Алексея Кулебу в Telegram.

По словам Кулебы, ударный дрон россиян попал по судну под иностранным флагом Сент-Китс и Невис (страна в восточной части Карибского моря). Оно направлялось на загрузку зерновым грузом в рамках Украинского зернового коридора.

«В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление», - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что возле порта «Одесса» россияне ударили по судну, которое плыло под флагом Коморских островов. Оно перевозило сою. По предварительной информации, есть пострадавшие. На место события направили спасателей.

«Это очередное свидетельство того, что россия сознательно избивает по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике», - сказал Кулеба.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив