Одна из крупнейших атак дронов на Москву: в аэропортах начался коллапс

Одна из крупнейших атак дронов на Москву: в аэропортах начался коллапс6
- 10.10.2026, 12:52
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Московские авиагавани парализованы с вечера пятницы.
С вечера 9 октября до утра 10 октября украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов, сообщает «Главред».
Как пишут российские СМИ, с 20:30 до 08:30 в сторону Московского региона летело 403 БПЛА, большая часть которых якобы была уничтожена силами ПВО на дальних подступах.
«25 беспилотников уничтожено при подлете к Москве», - говорится в сообщении.
По подсчетам российских СМИ, эта атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за последние несколько лет.