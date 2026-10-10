закрыть
10 октября 2026, суббота, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Одна из крупнейших атак дронов на Москву: в аэропортах начался коллапс

6
  • 10.10.2026, 12:52
  • 5,402
Одна из крупнейших атак дронов на Москву: в аэропортах начался коллапс
Иллюстративное фото: данные ИИ

Московские авиагавани парализованы с вечера пятницы.

С вечера 9 октября до утра 10 октября украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов, сообщает «Главред».

Как пишут российские СМИ, с 20:30 до 08:30 в сторону Московского региона летело 403 БПЛА, большая часть которых якобы была уничтожена силами ПВО на дальних подступах.

«25 беспилотников уничтожено при подлете к Москве», - говорится в сообщении.

По подсчетам российских СМИ, эта атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за последние несколько лет.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук