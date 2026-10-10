Одна из крупнейших атак дронов на Москву: в аэропортах начался коллапс 6 10.10.2026, 12:52

5,402

Иллюстративное фото: данные ИИ

Московские авиагавани парализованы с вечера пятницы.

С вечера 9 октября до утра 10 октября украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов, сообщает «Главред».

Как пишут российские СМИ, с 20:30 до 08:30 в сторону Московского региона летело 403 БПЛА, большая часть которых якобы была уничтожена силами ПВО на дальних подступах.

«25 беспилотников уничтожено при подлете к Москве», - говорится в сообщении.

По подсчетам российских СМИ, эта атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за последние несколько лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com