NYT: Россия так и не назвала патоген, убивший исследовательницу чумы 6 11.10.2026, 11:56

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ФОТО: AP

Прошла уже неделя после происшествия.

Более недели прошло после смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, сотрудницы противочумного института в Иркутске, однако российские власти так и не назвали возбудитель, который вызвал у нее смертельную пневмонию. Отсутствие ясных объяснений усиливает опасения и недоверие к официальным заявлениям Москвы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Роспотребнадзор сообщил, что у погибшей диагностировали «пневмонию неясной этиологии». Проведенные исследования не выявили известных опасных возбудителей, включая бактерию Yersinia pestis, вызывающую чуму. Около 200 человек, контактировавших с женщиной, находились под медицинским наблюдением. Новых случаев заболевания в регионе не зарегистрировано.

Всемирная организация здравоохранения запросила у России дополнительные сведения, необходимые для оценки ситуации. Эксперты обращают внимание, что современные методы генетического анализа позволяют достаточно быстро определить возбудителя инфекции, поэтому отсутствие опубликованных результатов вызывает вопросы.

Российские власти заявили, что лабораторной аварии не было, а мониторинг контактов завершен. Однако обстоятельства смерти Шипиловой до сих пор не прояснены. Неизвестно, с какими именно микроорганизмами она работала, где могла заразиться и как развивалась болезнь.

История вызвала тревогу не только из-за возможной вспышки опасной инфекции. Недостаток информации напоминает о прежних случаях сокрытия данных о крупных эпидемиях и катастрофах в СССР и России.

После пандемии COVID-19 международные организации особенно внимательно относятся к подобным ситуациям. Пока причина смерти не установлена, ВОЗ не может полностью оценить риски, хотя признаков распространения чумы на данный момент нет.

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