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Z-блогеры запаниковали после ударов ВСУ по дата-центрам «Яндекса»

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  • 11.10.2026, 13:43
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Z-блогеры запаниковали после ударов ВСУ по дата-центрам «Яндекса»

Парализовано пол-России.

Ночью Украина дронами во Владимире поразила уже третий крупный дата-центр российского IT-монополиста «Яндекс» , что привело к масштабному сбою сервисов не только в РФ, но и в дружественных для нее странах. Z-блогеры заговорили о «катастрофе». Dialog.UA разбирался в деталях.

На сегодня из игры выведены 3 из 4 крупных дата-центров «Яндекса».

Сервис отслеживания сбоев в рунете Downdetector фиксировал массовые жалобы пользователей на проблемы с доступом к цифровому помощнику «Алиса», «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй», приложению такси «Яндекс Go», сервису для водителей такси и курьеров «Яндекс Про», «Яндекс Диск», «Яндекс Еда», «Кинопоиска», «Аптека.ру», торговым сетям «Лента», Fix Price и «Магнит». В целом, сбой затронул около 80 сервисов.

Проблемы с работой сервисов фиксируются не только в России, но и в Казахстане, Киргизии, Армении, Сербии, Беларуси и других странах, где присутствует компания «Яндекс».

Z-блогер Илья Туманов (Fighterbomber) привычно разразился угрозами в адрес Украины. «(Украинцы - ред.) пытаются убить Алису. Моя пока держится. Также у ряда пользователей из Москвы не отображается список ресторанов. Как жить дальше... Думаю, сегодня на «Геранях» и ФАБах появятся надписи «За Алису», - написал пропагандист.

Еще один крупный Z-блогер Евгений Гольман, который не так приближен к Кремлю, как Туманов, советует россиянам запасаться едой и готовиться к параличу всех сервисов в РФ.

«Ребятушки, здрасьте, здрасьте! (…) Товарищ припоздал - «Яндекс-такси» не работает. Думаю, ладно, кофейка попью. Захожу во «Вкусно и точка» - кассы тоже не работают, «Яндекс» не дает. Все! Ни пожрать, ни попить… Вы добились того, что парализовали полстраны… К чему все это приведет? Наших детей и внуков «забаранят» так, что вы (удивитесь - ред.). Чуть позже они (отрежут - ред.) нам кассы на «Пятерочке» и «Магните», и вы останетесь все голодными. Я вам говорил: садите картошку! Вареную, пареную, жареную, в мундирах - вы будете ее жрать! Век цифровизации нас приведет к катастрофе», - заявил Гольман.

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