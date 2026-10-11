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Мария Колесникова сыграла с симфоническим оркестром в Австрии

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  • 11.10.2026, 13:59
Мария Колесникова сыграла с симфоническим оркестром в Австрии
Мария Колесникова

Экс-политзаключенная назвала это «квантовым скачком».

После более чем пятилетнего перерыва Мария Колесникова выступила как солистка с Венским радиосимфоническим оркестром ORF. В австрийском Граце она участвовала в мировой премьере произведения Radiophobia, посвященного Чернобылю.

«Это настоящий квантовый скачок для меня! Еще год назад я не была уверена, что когда-нибудь смогу вернуться на сцену в качестве солистки», — написала Колесникова в «Фейсбуке» после концерта.

Выступление состоялось 9 октября на фестивале ORF musikprotokoll. Колесникова играла на флейте, а вместе с ней выступила украинская певица, сопрано Виктория Витренко, которую Мария называет своей дорогой подругой.

«После более чем пяти лет перерыва снова играть с симфоническим оркестром, чувствовать невероятную энергию сцены и публики — я до сих пор не могу поверить, что это происходит!» — поделилась Колесникова.

Radiophobia: a silent requiem for Chornobyl («Радиофобия: тихий реквием по Чернобылю») — это концерт для флейты и сопрано с оркестром композитора Лявона Швирса.

С фестивалем ORF musikprotokoll Марию связывают особые отношения. Когда Мария была в заключении, организаторы вместе с Университетом музыки и исполнительских искусств Граца проводили мероприятия в ее поддержку. На сцену ставили ее флейту — как знак отсутствия самой музыкантки. В 2024 году Витренко посвятила ей сольный вечер, а теперь они вышли на сцену вместе.

«Какое счастье вернуться в свой мир музыки, творчества, дружбы и свободы!» — написала Мария.

Напомним, в январе этого Мария Колесникова дала интервью изданию Financinal Times, в котором призвала европейских лидеров к диалогу с Лукашенко. Бывшая политзаключенная Наталья Дулина ответила Колесниковой на призыв к переговорам с диктатором.

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