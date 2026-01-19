закрыть
19 января 2026, понедельник, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Колесникова призвала Европу к диалогу с Лукашенко

34
  • 19.01.2026, 14:25
  • 4,280
Колесникова призвала Европу к диалогу с Лукашенко
Мария Колесникова

Экс-политзаключенная назвала диктатора «прагматичным человеком».

Бывшая политзаключенная Мария Колесникова дала интервью изданию Financinal Times, в котором призвала европейских лидеров к диалогу с Лукашенко.

Колесникова упрекает европейцев за то, что те «не начали разговаривать с Лукашенко раньше США».

«Лукашенко — прагматичный человек. Он понимает язык бизнеса», — говорит бывшая глава штаба кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Аргументация Колесниковой, как пишет FT, идет в разрез с позицией Европы, которая выступает за минимизацию контактов с режимом и сохранении экономических санкций на экспорт сырья и товаров из Беларуси, запрете на полеты и более жестких визовых правилах.

Отметим, Мария Колесникова выступала против введения экономических санкций против режима Лукашенко в разгар протестов в 2020 году. 15 августа 2020 года в интервью Deutsche Welle она заявила, что «время для штрафных мер против режима еще не пришло». Напомним, в эти дни по всей Беларуси проходили кровавые разгоны протестов.

Написать комментарий 34

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип