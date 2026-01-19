Колесникова призвала Европу к диалогу с Лукашенко 34 19.01.2026, 14:25

4,280

Мария Колесникова

Экс-политзаключенная назвала диктатора «прагматичным человеком».

Бывшая политзаключенная Мария Колесникова дала интервью изданию Financinal Times, в котором призвала европейских лидеров к диалогу с Лукашенко.

Колесникова упрекает европейцев за то, что те «не начали разговаривать с Лукашенко раньше США».

«Лукашенко — прагматичный человек. Он понимает язык бизнеса», — говорит бывшая глава штаба кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Аргументация Колесниковой, как пишет FT, идет в разрез с позицией Европы, которая выступает за минимизацию контактов с режимом и сохранении экономических санкций на экспорт сырья и товаров из Беларуси, запрете на полеты и более жестких визовых правилах.

Отметим, Мария Колесникова выступала против введения экономических санкций против режима Лукашенко в разгар протестов в 2020 году. 15 августа 2020 года в интервью Deutsche Welle она заявила, что «время для штрафных мер против режима еще не пришло». Напомним, в эти дни по всей Беларуси проходили кровавые разгоны протестов.

