Степан Григорян: Армения выходит из-под контроля Москвы 11.10.2026, 15:59

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СТЕПАН ГРИГОРЯН

Ереван создает альтернативы российской зависимости.

Москва пытается сохранить ключевые рычаги влияния на Ереван — от энергетики до транспортных коммуникаций. При этом Армения ищет альтернативы российской зависимости и новые форматы сотрудничества с Западом.

Как Армения может противостоять дальнейшему давлению Москвы? Какие реальные варианты ответа есть у Еревана? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и экс-посол Армении в России Степан Григорян.

— Смотря в каких вопросах. С моей точки зрения, всегда можно найти ответы. Например, по атомной станции.

Последнее заявление Никола Пашиняна меня немного удивило. Он сказал такие вещи, что создается впечатление, будто Армения может согласиться на то, чтобы Россия строила атомную станцию в Армении. До этого была четкая позиция: очень вероятно, что в Армении будут строить модульную атомную станцию, американскую.

Но последнее выступление Никола Пашиняна было несколько дней назад, когда руководитель «Росатома» Алексей Лихачев находился в Армении. После этого Никол Пашинян сказал, что мы думаем о строительстве большой атомной станции, не модульной. То есть прозвучал намек, что, может быть, речь идет о российской атомной станции.

Я считаю, что это будет самый неудачный ответ. Потому что если ты будешь строить новую атомную станцию с Россией, значит, твоя зависимость от России в энергетике еще больше усилится. А именно сильная зависимость от России привела к катастрофе в Карабахе.

Ни для кого не секрет, что катастрофа, которая произошла в Карабахе. Не буду раскрывать, вы сами понимаете, что я имею в виду. Но эта катастрофа произошла именно потому, что Россия как союзник не помогла, сдала Армению, грубо говоря, предала Армению.

Но почему у нее получилось предать? Потому что все было в руках России: и газ, и газовые трубы, и железные дороги, и противовоздушная оборона. Многие не знают, что наша противовоздушная оборона — это российская противовоздушная оборона. То есть Россия ничем не помогла именно потому, что она монопольно всем владеет в Армении.

И сейчас продолжать это, я думаю, самый неудачный ответ. Но в ряде других областей я вижу, что наши власти пытаются создавать альтернативы. Проект TRIPP с Дональдом Трампом, конечно, создаст альтернативные возможности для разблокирования Армении. Активно работают и европейцы, включая наблюдателей на армяно-азербайджанской границе. Вы же знаете, там находится европейская миссия.

Есть шаги, которые, конечно, правильные. Мы начали постепенно брать под свое управление наши границы с Ираном, с Турцией, а также контроль в аэропорту. Это показывает, что шаги делаются. Но я не всегда вижу последовательность, не всегда вижу последовательные действия нашего правительства.

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