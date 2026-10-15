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В Воронежской области горит аэродром, с которого РФ запускает Су-34

  • 15.10.2026, 7:59
  • 1,424
В Воронежской области горит аэродром, с которого РФ запускает Су-34
Иллюстративное фото

Пожар вспыхнул после сообщения о ракетной атаке.

Поздним вечером 14 октября в российском Борисоглебске Воронежской области прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Под ударом оказался местный военный аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По словам местных, взрывы прогремели на фоне ракетной тревоги. На месте идет большой пожар, последствия уточняются.

На аэродроме расположены 783-й учебный авиационный центр и подразделения 105-й смешанной авиационной дивизии. Дивизия летает на Су-34, Су-35 и Су-30СМ, которые россияне используют для ударов по Украине, в частности, управляемыми авиабомбами.

Летом этого года на аэродроме не было постоянно размещенных боевых самолетов. Аэродром служил перевалочным пунктом: здесь самолеты дозаправлялись и получали боекомплект перед вылетами на Украину.

Удары по русскому тылу продолжаются несколько ночей подряд. В ночь на 14 октября в Балаково Саратовской области РФ прогремели десятки взрывов, после которых вспыхнул пожар. Под ударом оказался мегадата-центр «Сбербанка», один из крупнейших в России.

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