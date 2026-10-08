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Пылает одно из крупнейших предприятий российского «Газпрома»

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  • 8.10.2026, 11:22
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Пылает одно из крупнейших предприятий российского «Газпрома»
Фото: Exilenova+

Дроны нанесли удар по Салаватскому НПЗ в Башкортостане.

В ночь на 8 октября беспилотники долетели до Республики Башкортостан в России и атаковали крупный промышленный и нефтехимический центр — город Салават.

После серии взрывов в городе загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод — ООО «Газпром нефтехим Салават». Предприятие расположено в 1400 километрах от границы с Украиной. Об этом ранним утром сообщили OSINT-каналы со ссылкой на данные очевидцев.

«Салават: местные жители сообщают о нападении на НПЗ «Газпром Салават», — пишут мониторинговые каналы.

На кадрах, распространившихся в сети, видно, как на месте поражения разгорелся сильный пожар и поднялся дым. Кроме того, мониторинговые ресурсы сообщали о взрывах в Стерлитамаке (Республика Башкортостан).

Что известно о предприятии

ООО «Газпромнефтехим Салават» — один из крупнейших нефтехимических комплексов России. Из открытых источников известно, что завод производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. Также на заводе производят сжиженные газы, бутиловые спирты, полиэтилен, полистирол, аммиак и т. д. Предприятие участвует в обеспечении потребностей российской армии.

Мощность завода составляет около 10 миллионов тонн нефти в год. В 2024 году предприятие переработало 7,2 миллиона тонн нефти, что составляет не менее 2,7% от общего объема нефтепереработки в России.

Ранее Салаватский НПЗ уже подвергался атакам украинских дронов-дальнобойщиков, после чего предприятие приостанавливало работу.

Напомним, что также этой ночью в Рязанской области России были поражены станкостроительный завод «Саста» и крупный дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово». После ударов на серверах компании «Яндекс» наблюдается масштабный сбой.

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