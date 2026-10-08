закрыть
8 октября 2026, четверг, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Чума в России могла стать следствием опасных экспериментов с биологическим оружием

1
  • 8.10.2026, 10:09
  • 2,250
СМИ: Чума в России могла стать следствием опасных экспериментов с биологическим оружием

На территории РФ уже были подобные случаи.

Миру следует добиваться независимого расследования смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института в России. Об этом говорится в Atlantic Council, который проанализировал опыт России в области разработок биологического оружия.

«Независимые организации должны иметь возможность установить причину смерти Шипиловой», - пишет автор, отмечая, что для этого нужны сохраненные образцы, клинические и лабораторные записи, а также независимая экспертиза доказательств, «пока они еще существуют».

При этом, если кто-либо из контактировавших с ней заболеет, несмотря на соответствующее лечение или профилактику, следователям необходимо будет рассмотреть возможность наличия устойчивого штамма.

Эксперименты с чумой

Авторы напомнили, что с 1920-х годов в СССР много десятилетий создавалась и расширялась программа биологического оружия. Там экспериментировали с модификацией и комбинированием различных типов биологических агентов для создания более мощного оружия, но приоритетным агентом была чума.

Приводится мнение американского специалиста по биологическому и химическому оружию Рэймонда Зилинскаса о том, что номинально гражданские подразделения также работали с опасными штаммами, а военные объекты были напрямую связаны с «программой создания биологического оружия».

Отмечается, что по данным Госдепартамента за 2025 год, российская программа создания наступательного биологического оружия так и не была завершена, а «связанные с военными лаборатории расширяются». Управление директора национальной разведки в ежегодной оценке угроз за 2026 год отмечало, что российские ученые продолжают разрабатывать новые химические и биологические средства. В оценке было предупреждение о том, что «биотехнологии двойного назначения могут повысить риск случайного выброса патогенов».

«Расширение этих программ демонстрирует сохраняющийся интерес России к биологическим исследованиям в военном контексте, включая работу с потенциальными областями применения двойного назначения», - говорится в статье.

При этом авторы пишут, что Россия уже неоднократно локально применяла химическое оружие в войне против Украины. Но пока она придерживается нормы против «крупномасштабного применения химического, биологического и ядерного оружия».

Инцидент в Иркутском противочумном институте

Напомним, что в российских СМИ фигурировало уже несколько версий смерти Шипиловой. Сначала официальный глава бурятского региона заявил, что она умерла от чумы, потом сообщение было отредактировано и добавлено слово «возможно». Сообщалось, что за несколько дней до этого у нее в руках могла разбиться пробирка с возбудителями инфекции. Затем появилась версия о том, что причиной смерти стала обычная пневмония. При этом не меньше 200 человек, которые могли контактировать с ней, поместили в карантин.

Как в СССР «вырвалась из лаборатории» сибирская язва

В 1979 году в Свердловске распространилась сибирская, которая унесла жизни по меньшей мере 68 человек. Советские чиновники держали в тайне, что источником вспышки были военные. В распространении обвиняли зараженное мясо. Но в 1992 году военные признали ответственность.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип