СМИ: Чума в России могла стать следствием опасных экспериментов с биологическим оружием 1 8.10.2026, 10:09

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На территории РФ уже были подобные случаи.

Миру следует добиваться независимого расследования смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института в России. Об этом говорится в Atlantic Council, который проанализировал опыт России в области разработок биологического оружия.

«Независимые организации должны иметь возможность установить причину смерти Шипиловой», - пишет автор, отмечая, что для этого нужны сохраненные образцы, клинические и лабораторные записи, а также независимая экспертиза доказательств, «пока они еще существуют».

При этом, если кто-либо из контактировавших с ней заболеет, несмотря на соответствующее лечение или профилактику, следователям необходимо будет рассмотреть возможность наличия устойчивого штамма.

Эксперименты с чумой

Авторы напомнили, что с 1920-х годов в СССР много десятилетий создавалась и расширялась программа биологического оружия. Там экспериментировали с модификацией и комбинированием различных типов биологических агентов для создания более мощного оружия, но приоритетным агентом была чума.

Приводится мнение американского специалиста по биологическому и химическому оружию Рэймонда Зилинскаса о том, что номинально гражданские подразделения также работали с опасными штаммами, а военные объекты были напрямую связаны с «программой создания биологического оружия».

Отмечается, что по данным Госдепартамента за 2025 год, российская программа создания наступательного биологического оружия так и не была завершена, а «связанные с военными лаборатории расширяются». Управление директора национальной разведки в ежегодной оценке угроз за 2026 год отмечало, что российские ученые продолжают разрабатывать новые химические и биологические средства. В оценке было предупреждение о том, что «биотехнологии двойного назначения могут повысить риск случайного выброса патогенов».

«Расширение этих программ демонстрирует сохраняющийся интерес России к биологическим исследованиям в военном контексте, включая работу с потенциальными областями применения двойного назначения», - говорится в статье.

При этом авторы пишут, что Россия уже неоднократно локально применяла химическое оружие в войне против Украины. Но пока она придерживается нормы против «крупномасштабного применения химического, биологического и ядерного оружия».

Инцидент в Иркутском противочумном институте

Напомним, что в российских СМИ фигурировало уже несколько версий смерти Шипиловой. Сначала официальный глава бурятского региона заявил, что она умерла от чумы, потом сообщение было отредактировано и добавлено слово «возможно». Сообщалось, что за несколько дней до этого у нее в руках могла разбиться пробирка с возбудителями инфекции. Затем появилась версия о том, что причиной смерти стала обычная пневмония. При этом не меньше 200 человек, которые могли контактировать с ней, поместили в карантин.

Как в СССР «вырвалась из лаборатории» сибирская язва

В 1979 году в Свердловске распространилась сибирская, которая унесла жизни по меньшей мере 68 человек. Советские чиновники держали в тайне, что источником вспышки были военные. В распространении обвиняли зараженное мясо. Но в 1992 году военные признали ответственность.

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