Южная Корея отозвала посла из Украины 11 8.10.2026, 11:51

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Из-за спора в отношении северокорейских военнопленных.

Южная Корея отозвала своего посла из Украины из-за дипломатического спора по поводу раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

Об этом в четверг, 8 октября, пишет The Chosun Daily.

8 октября Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило о решении отозвать посла Пак Ки Чжана в Сеул.

В МИД Южной Кореи заявили, что «ожидают урегулирования всех нерешенных вопросов между двумя странами и продолжат консультации с украинской стороной для их решения».

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что украинская сторона передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Он сообщил, что передача состоялась недавно.

24 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении информации о передаче северокорейских военнопленных Сеулу. Он заявил, что вопрос их репатриации является «чрезвычайно чувствительным» и «связанным с дипломатией и национальной безопасностью».

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