18 мая 2026, понедельник, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать Telegram

  10.02.2026, 14:30
Выяснилась причина двухдневных сбоев.

Российское государство начало «частично ограничивать» Telegram в России, пишет РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий. Речь идет о замедлении работы сервиса на территории страны, которое уже начало действовать по решению властей.

По словам еще двух собеседников в профильных ведомствах, Роскомнадзор, ранее заявлявший о содействии Telegram мошенникам и террористам, начнет замедлять мессенджер во вторник, 10 февраля. Между тем сервис уже второй день работает с серьезными сбоями — количество жалоб пользователей на мониторинговых сервисах резко выросло по отношению к обычному уровню и достигло 15 тысяч. Преимущественно люди сообщают о проблемах с загрузкой медиафайлов.

Сообщения о сбоях 10 февраля поступали из Москвы, регионов Сибири и Дальнего Востока: Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Тюменской, Свердловской, Челябинской и других областей.

В августе 2025 года РКН фактически заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp, заявив, что мессенджеры массово используют мошенники и злоумышленники, вовлекающие россиян в «диверсионную и террористическую деятельность».

С декабря россияне стали массово жаловаться на замедление Telegram. Тогда пользователи сообщали о задержках при отправке фото и видео, «кружочков», эмодзи и т. д. Помимо этого, у многих юзеров сервис либо совсем перестал открываться, либо в нем шло бесконечное «соединение».

21 января сенатор Артем Шейкин сообщал, что власти «поэтапно» замедляют работу мессенджера, поскольку его руководство игнорирует требования государства о борьбе с мошенниками и террористами.

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев ранее отмечал, что власти по отношению к Telegram идут по сценарию с YouTube, когда ограничения на работу мессенджера вводятся постепенно, что делает его использование все более затруднительным.

