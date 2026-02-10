Белорусам пообещали новые «письма счастья» 17 10.02.2026, 14:36

11,086

Даже если нет машины.

На совещании в Минском городском исполнительном комитете анонсировали новый формат уведомлений о нарушении законодательства — по почте начнут приходить штрафы за стихийные свалки, которые те или иные белорусы организуют в лесах. Для фиксации будут использоваться фотоловушки.

По словам председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Драгуна, только за прошлый год из лесных массивов столицы вывезли около 1200 тонн мусора. Эти цифры привело информагентство «Минск-Новости».

За мусор, выброшенный в лесу, белорусам грозит административная ответственность. В соответствии со ст. 16.22 КоАП РБ штраф может составлять до 10 базовых величин — сегодня это до 450 рублей.

Фотоловушки в Беларуси используют уже не первый год — их активно применяют Минлесхоз и природоохранные службы. Обычно такие камеры устанавливают для выявления незаконных вырубок, но в объектив регулярно попадают и другие нарушения:

— самовольная заготовка ёлок к Новому году,

— сбор берёзового сока без разрешения,

— игнорирование запретов на посещение лесов в пожароопасный период,

— вывоз и сброс строительного и бытового мусора.

Оштрафовать за подобные нарушения могут не только по итогам рейдов природоохраны, но и на основании записей с фотоловушек. Судя по заявлениям на совещании в мэрии, теперь такие камеры появятся и в столичных лесополосах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com