18 мая 2026, понедельник, 15:01
Белорусам пообещали новые «письма счастья»

17
  • 10.02.2026, 14:36
  11,086
Даже если нет машины.

На совещании в Минском городском исполнительном комитете анонсировали новый формат уведомлений о нарушении законодательства — по почте начнут приходить штрафы за стихийные свалки, которые те или иные белорусы организуют в лесах. Для фиксации будут использоваться фотоловушки.

По словам председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Драгуна, только за прошлый год из лесных массивов столицы вывезли около 1200 тонн мусора. Эти цифры привело информагентство «Минск-Новости».

За мусор, выброшенный в лесу, белорусам грозит административная ответственность. В соответствии со ст. 16.22 КоАП РБ штраф может составлять до 10 базовых величин — сегодня это до 450 рублей.

Фотоловушки в Беларуси используют уже не первый год — их активно применяют Минлесхоз и природоохранные службы. Обычно такие камеры устанавливают для выявления незаконных вырубок, но в объектив регулярно попадают и другие нарушения:

— самовольная заготовка ёлок к Новому году,

— сбор берёзового сока без разрешения,

— игнорирование запретов на посещение лесов в пожароопасный период,

— вывоз и сброс строительного и бытового мусора.

Оштрафовать за подобные нарушения могут не только по итогам рейдов природоохраны, но и на основании записей с фотоловушек. Судя по заявлениям на совещании в мэрии, теперь такие камеры появятся и в столичных лесополосах.

