20 мая 2026, среда, 10:21
Под Гуляйполем командир 38-й бригады РФ приказал расстреливать пленных

6
  • 12.02.2026, 9:18
  • 8,930
ГУР перехватило разговор.

В Гуляйполе и окрестностях идут тяжелые бои, ВСУ имеют успехи, ликвидируют оккупантов, заставив их цепляться за позиции.

11 февраля в районе Гуляйполя один из офицеров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии ВС РФ приказал подчиненным захватывать украинских военных в плен и расстреливать их.

Аудиоперехват переговоров командира с оккупантами опубликовали на сайте ГУР.

По связи российский офицер похвалил солдат, заявив, что они двигаются в правильном направлении, призвав их заходить и не стоять на месте долго.

«Они не знают, что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен и расстрелять», –резюмировал военный преступник.

Ситуация в Гуляйполе и его окрестностях остается тяжелой, это подтвердил командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным «Перун» в эфире Армия TV.

По его словам, у ВСУ есть тактические успехи под Гуляйполем, в результате армия РФ сконцентрирована на удержании позиций. «Есть определенные успехи у Вооруженных сил, которые я сейчас, к сожалению, не могу озвучивать, потому что еще идет операция», – подчеркнул «Перун».

