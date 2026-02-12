Под Гуляйполем командир 38-й бригады РФ приказал расстреливать пленных

Под Гуляйполем командир 38-й бригады РФ приказал расстреливать пленных6
- 12.02.2026, 9:18
ГУР перехватило разговор.
В Гуляйполе и окрестностях идут тяжелые бои, ВСУ имеют успехи, ликвидируют оккупантов, заставив их цепляться за позиции.
11 февраля в районе Гуляйполя один из офицеров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии ВС РФ приказал подчиненным захватывать украинских военных в плен и расстреливать их.
Аудиоперехват переговоров командира с оккупантами опубликовали на сайте ГУР.
По связи российский офицер похвалил солдат, заявив, что они двигаются в правильном направлении, призвав их заходить и не стоять на месте долго.
«Они не знают, что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен и расстрелять», –резюмировал военный преступник.
Ситуация в Гуляйполе и его окрестностях остается тяжелой, это подтвердил командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным «Перун» в эфире Армия TV.
По его словам, у ВСУ есть тактические успехи под Гуляйполем, в результате армия РФ сконцентрирована на удержании позиций. «Есть определенные успехи у Вооруженных сил, которые я сейчас, к сожалению, не могу озвучивать, потому что еще идет операция», – подчеркнул «Перун».