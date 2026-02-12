Под Гуляйполем командир 38-й бригады РФ приказал расстреливать пленных 6 12.02.2026, 9:18

8,930

ГУР перехватило разговор.

В Гуляйполе и окрестностях идут тяжелые бои, ВСУ имеют успехи, ликвидируют оккупантов, заставив их цепляться за позиции.

11 февраля в районе Гуляйполя один из офицеров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии ВС РФ приказал подчиненным захватывать украинских военных в плен и расстреливать их.

Аудиоперехват переговоров командира с оккупантами опубликовали на сайте ГУР.

По связи российский офицер похвалил солдат, заявив, что они двигаются в правильном направлении, призвав их заходить и не стоять на месте долго.

«Они не знают, что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен и расстрелять», –резюмировал военный преступник.

Ситуация в Гуляйполе и его окрестностях остается тяжелой, это подтвердил командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным «Перун» в эфире Армия TV.

По его словам, у ВСУ есть тактические успехи под Гуляйполем, в результате армия РФ сконцентрирована на удержании позиций. «Есть определенные успехи у Вооруженных сил, которые я сейчас, к сожалению, не могу озвучивать, потому что еще идет операция», – подчеркнул «Перун».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com