Apple начала блокировать аккаунты россиян из-за санкций 11 12.02.2026, 13:28

Ограничения приобрели массовый характер.

Apple начала ограничивать покупки, оформление подписок и другие операции для россиян, чьи данные совпадают с информацией из санкционных списков, сообщает iPhones.ru. Пользователи получают уведомления, в которых говорится, что они не могут совершать покупки, поскольку их данные «полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства». В Apple поясняют, что обязаны соблюдать действующее законодательство и нормативные требования. Если ранее подобные случаи были единичными, то теперь ограничения приобрели массовый характер.

Подобные совпадения могут затронуть десятки тысяч российских пользователей, которые в результате могут лишиться доступа к своим Apple ID. Владельцы устройств уже жалуются на блокировку, удаление профилей и невозможность пользоваться сервисами, отмечает Shot. По словам пользователей iPhone, в настройках учетной записи появилось сообщение о необходимости пройти дополнительную проверку личности и загрузить фото паспорта. Без этого нельзя совершать покупки в App Store, возникают сложности с доступом к Game Center, играм и iCloud. Некоторые пытаются отвязать устройства от заблокированных аккаунтов, чтобы создать новые.

Apple также ужесточает контроль за поставками смартфонов в Россию через другие страны, где компания официально не работает. Как сообщало индийское издание MoneyControl, официальные дистрибьюторы предупредили местных ритейлеров о высоких штрафах за активацию iPhone с помощью иностранных SIM-карт в течение 90 дней после покупки. Особое внимание уделяется новейшей 17-й серии смартфонов. В рассылке для продавцов указано, что в случае обнаружения использования устройств с зарубежными SIM-картами «на вашу торговую точку будет наложен высокий штраф, а код магазина может быть заблокирован в соответствии с политикой».

Apple может отключить свои устройства на территории России и превратить их в «кирпичи», заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. «Технически это действительно возможно», — говорил он. При этом по мнению Свинцова, россияне быстро найдут замену гаджетам Apple, если компания покажет себя как инструмент «в руках спецслужб Соединенных Штатов».

