Школьный автобус с детьми застрял в снегу под Буда-Кошелево 13.02.2026, 15:44

2,412

Об этом сообщило МЧС.

В Буда-Кошелевском районе в снегу застрял школьный автобус с детьми. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло на дороге между деревнями Боец и Старая Буда Буда-Кошелевского района. Спасателей вызвали из-за застрявшего на проезжей части школьного автобуса. В автобусе на тот момент были трое детей и еще один пассажир.

Кроме того, в Гомеле вызвали МЧС из-за застрявшей в снегу на улице Васильковой машины скорой помощи.

- Спасатели отбуксировали транспортные средства на дорогу, пострадавших нет, - прокомментировали в МЧС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com