США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая

США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая2
- 13.02.2026, 19:18
Ее акции упали на 5%.
Пентагон включил Alibaba Group Holding Ltd, Baidu Inc. и BYD Co. в список компаний, оказывающих помощь китайской армии, сообщает Bloomberg.
Этот шаг, как отмечает агентство, может создать проблемы для визита президента США Дональда Трампа в Китай, запланированного на апрель, особенно учитывая значимость Alibaba. Ожидается, что на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться планы по экспорту чипов Nvidia Corp. H200 в Китай, а Alibaba входит в число компаний, которые могут претендовать на их покупку, поясняет Bloomberg.
В список также попали RoboSense Technology Co. и производитель беспроводных маршрутизаторов TP-Link Technologies Co.
Alibaba назвала включение в перечень Пентагона безосновательным, заявив, что «не является китайской военной компанией». «Мы предпримем все доступные юридические действия против попыток ввести в заблуждение относительно нашей компании», — подчеркнули там.
Акции Alibaba упали на 5% на дополнительных торгах 13 февраля. Акции Baidu снизились на 4,5%.
Обновление списка может вызвать недовольство Пекина после торгового перемирия, достигнутого Си и Трампом в октябре, отмечает Reuters. В декабре американские законодатели направили письмо министру обороны Питу Хегсету, призвав добавить в список ряд китайских технологических компаний, включая DeepSeek, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, производителя смартфонов Xiaomi и производителя электронных дисплеев BOE Technology.