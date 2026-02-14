В Витебске затопило больницу скорой помощи 2 14.02.2026, 12:52

Вода оказалась в операционной.

В Витебской больнице скорой медицинской помощи прорвало трубу. В результате оказались затоплены операционный блок и некоторые палаты с пациентами, пишет телеграм-канал «Белые халаты». Журналист «Зеркала» под видом пациента узнал подробности в витебской БСМП.

По информации ресурса, аварию не удавалось ликвидировать на протяжении нескольких часов, так как коммунальники не могли найти место утечки. Ущерб оценивают как «очень большой».

Сообщается, что восстановлению не подлежит часть дорогостоящей техники: лапароскопические стойки, аппараты ИВЛ и рентген-установки. Также вода уничтожила запасы протезов.

Журналист «Зеркала» позвонил в приемное отделение Витебской БСПМ под видом пациента. Там подтвердили факт коммунальной аварии.

— У нас в операционной, да. В противошоковой, — уточнила сотрудница после короткого совещания с коллегами.

Также дежурная добавила, что «вчера было [залито] в подвале». При этом информацию о том, что вода стоит непосредственно в самом приемном покое, собеседница опровергла.

Ожидается, что в понедельник, 16 февраля, медучреждение с инспекцией посетит главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская.

«Белые халаты» напоминают, что это не первое происшествие в Витебской БСМП. В январе 2021 года на третьем этаже хирургического корпуса также случился потоп. Тогда вода лилась с потолка рядом с операционными, пока сантехник не устранил течь, но обошлось без разрушительных последствий. Медики утверждают, что в этот раз не выдержала та же труба, что и пять лет назад.

