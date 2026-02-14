22 мая 2026, пятница, 13:17
Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера

2
  • 14.02.2026, 13:01
  • 6,072
Уникальную операцию провели почти в тылу противника.

На Покровском направлении Центр специального назначения «Омега» провел уникальную операцию, в ходе которой удалось освободить из плена раненого украинского военного.

Об этом в Facebook сообщил начальник ЦСП «Омега», генерал-майор Павел Яцюк. По его словам, операция проводилась почти в тылу противника на одном из самых горячих направлений фронта.

Детали операции по освобождению украинского бойца

Офицера спецназа с позывным «Карат» удалось вернуть из плена после 27 дней пребывания в российском плену. Во время операции украинские военные также уничтожили 8 оккупантов.

Сейчас освобожденный боец 1 отряда «Омега» направляется в Киев на лечение из-за полученного ранения.

«В отличие от страны-агрессора, мы своих не бросаем», - подчеркнул Яцюк.

