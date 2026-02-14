Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера
- 14.02.2026, 13:01
Уникальную операцию провели почти в тылу противника.
На Покровском направлении Центр специального назначения «Омега» провел уникальную операцию, в ходе которой удалось освободить из плена раненого украинского военного.
Об этом в Facebook сообщил начальник ЦСП «Омега», генерал-майор Павел Яцюк. По его словам, операция проводилась почти в тылу противника на одном из самых горячих направлений фронта.
Детали операции по освобождению украинского бойца
Офицера спецназа с позывным «Карат» удалось вернуть из плена после 27 дней пребывания в российском плену. Во время операции украинские военные также уничтожили 8 оккупантов.
Сейчас освобожденный боец 1 отряда «Омега» направляется в Киев на лечение из-за полученного ранения.
«В отличие от страны-агрессора, мы своих не бросаем», - подчеркнул Яцюк.