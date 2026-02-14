22 мая 2026, пятница, 21:50
ИИ научился влиять на политические взгляды

  14.02.2026, 21:19
Люди все чаще верят аргументам нейросетей.

Учёные в США проверили, как люди реагируют на тексты о политике. В эксперименте участвовали более 1600 человек. Всем предлагали прочитать тексты на разные темы — например, о госпрограммах или технологиях. Иногда указывали, что текст написан человеком, иногда — что ИИ, а иногда вообще не говорили авторство, пишет «Хайтек».

Результат оказался простым: люди меняли своё мнение одинаково, независимо от того, кто написал текст. Даже когда писали, что это ИИ, участники воспринимали аргументы всерьёз.

Исследователи говорят, что современные алгоритмы ИИ могут влиять на общественное мнение так же эффективно, как люди. Просто пометка «создано ИИ» не делает текст менее убедительным.

Эксперты отмечают, что это открывает новые вопросы о роли ИИ в политике и медиа. Если алгоритмы могут формировать точки зрения людей, их влияние становится почти таким же сильным, как у человека.

