В России «затирают» кладбища, чтобы скрыть рекордные потери в Украине

В России «затирают» кладбища, чтобы скрыть рекордные потери в Украине4
- 15.02.2026, 14:37
- 12,606
«Яндекс» прячет могилы.
Российская армия несет такие колоссальные потери в войне против Украины, что происходящее уже видно из космоса. В РФ подконтрольный Кремлю ресурс «Яндекс» начал блюрить кладбища на своих картах.
Внимание на это обратил украинский милитари-блогер Necro Mancer, собирающий информацию об агрессии РФ против Украины.
Он обнаружил, что «Яндекс-карты» нанесли размытие на месте Нового кладбища в Североморске как на военный объект. Объект находится примерно в 1,8 тыс. км от территории Украины. При этом Североморск - это главная военная база Северного флота РФ. И захоронения на упомянутом Новом кладбище явно связаны с потерями ВС РФ в Украине.
Согласно спутниковым данным, кладбище очень сильно выросло с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Более того, россиянам пришлось выделять дополнительную территорию под будущие захоронения.
Отметим, что потери ВС РФ - это государственная тайна. Кремль тщательно скрывает цифры погибших в ходе этой агрессии. Однако известно, что речь идет о сотнях тысяч человек, это рекорд для страны в ее новейшей истории.
По данным украинского Генштаба, общие безвозвратные потери агрессора за 4 года войны уже составили более 1,2 млн человек. В это число входят, в том числе, раненые.