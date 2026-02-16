закрыть
25 мая 2026, понедельник, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ трижды поразили редкую северокорейскую САУ «Коксан» на Луганщине

1
  • 16.02.2026, 23:40
  • 3,758
ВСУ трижды поразили редкую северокорейскую САУ «Коксан» на Луганщине

Видеофакт.

Операторы дронов Сил беспилотных систем 429-й бригады «Ахиллес» нанесли удар по редкой самоходной артиллерийской установке врага в Луганской области.

САУ «Коксан» вела огонь в направлении Купянска и была обнаружена по тепловому следу от недавнего ведения огня.

После уточнения координат и сопровождения цели пилоты бригады трижды поразили вражескую технику.

САУ «Коксан» - северокорейская 170-мм дальнобойная артиллерийская установка, переданная российским войскам в качестве внешней военной помощи для компенсации потерь их артиллерии.

Видео опубликовано в официальном телеграм-канале Сил беспилотных систем ВС Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин