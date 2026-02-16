ВСУ трижды поразили редкую северокорейскую САУ «Коксан» на Луганщине

ВСУ трижды поразили редкую северокорейскую САУ «Коксан» на Луганщине1
- 16.02.2026, 23:40
Видеофакт.
Операторы дронов Сил беспилотных систем 429-й бригады «Ахиллес» нанесли удар по редкой самоходной артиллерийской установке врага в Луганской области.
САУ «Коксан» вела огонь в направлении Купянска и была обнаружена по тепловому следу от недавнего ведения огня.
После уточнения координат и сопровождения цели пилоты бригады трижды поразили вражескую технику.
САУ «Коксан» - северокорейская 170-мм дальнобойная артиллерийская установка, переданная российским войскам в качестве внешней военной помощи для компенсации потерь их артиллерии.
Видео опубликовано в официальном телеграм-канале Сил беспилотных систем ВС Украины.