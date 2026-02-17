Литва зафиксировала две попытки незаконного пересечения границы с территории Беларуси 1 17.02.2026, 11:43

После 26 спокойных дней.

В День восстановления Литовского государства, 16 февраля, Служба охраны государственной границы этой балтийской страны предотвратила две попытки мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси.

Проведенный «Позіркам» анализ данных, которые ежедневно публикует упомянутое ведомство, показал, что это первый случай нарушения границы после 26 спокойных дней на литовско-белорусском участке и пятый с начала 2026 года (1 января было остановлено 3 попытки незаконного пересечения, 6 января — 10, а 19 и 20 января — по 1).

Таким образом, за весь январь и шестнадцать дней февраля этого года Литва зафиксировала 17 попыток нарушения границы со стороны Беларуси — в 5,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2025-го (87).

