закрыть
25 мая 2026, понедельник, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва зафиксировала две попытки незаконного пересечения границы с территории Беларуси

1
  • 17.02.2026, 11:43
  • 2,296
Литва зафиксировала две попытки незаконного пересечения границы с территории Беларуси

После 26 спокойных дней.

В День восстановления Литовского государства, 16 февраля, Служба охраны государственной границы этой балтийской страны предотвратила две попытки мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси.

Проведенный «Позіркам» анализ данных, которые ежедневно публикует упомянутое ведомство, показал, что это первый случай нарушения границы после 26 спокойных дней на литовско-белорусском участке и пятый с начала 2026 года (1 января было остановлено 3 попытки незаконного пересечения, 6 января — 10, а 19 и 20 января — по 1).

Таким образом, за весь январь и шестнадцать дней февраля этого года Литва зафиксировала 17 попыток нарушения границы со стороны Беларуси — в 5,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2025-го (87).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин