Польша запускает первую морскую ветровую электростанцию в Балтийском море
- 17.02.2026, 12:31
Baltic Power выходит на финальный этап строительства.
Энергетический ландшафт Польши продолжает меняться. Уже в этом году планируется запуск первой польской морской ветровой электростанции Baltic Power — совместного проекта концерна Orlen и канадской компании Northland Power. Инвестиция считается одним из ключевых элементов энергетического перехода страны и развития возобновляемых источников энергии, сообщает «Польское радио».
Председатель Orlen Иренеуш Фонфара сообщил, что завершен монтаж всех фундаментных конструкций, что означает переход проекта в заключительную стадию реализации.
«Мы входим в финальную фазу реализации проекта, чтобы обеспечить чистой энергией с моря полтора миллиона польских домохозяйств. Однако Baltic Power — не единственный подобный проект. На разных стадиях реализации находятся еще два — Baltic East и Baltic West. В первом из них мы уже получили экологическое решение и, чем особенно гордимся, выиграли аукцион. В реализации проекта уже сегодня участвуют десятки польских компаний. Во втором продолжаются экологические работы, а в ближайшие месяцы начнутся исследования площадки», — отметил глава Orlen.
По оценке председателя Польской ассоциации ветроэнергетики Януша Гаёвецкого, запуск первой морской ветровой электростанции может способствовать снижению оптовых цен на электроэнергию.
Эксперт подчеркнул, что пока речь идет лишь о первом этапе развития отрасли. Мощность проекта составляет около одного гигаватта, поэтому заметный эффект для рынка ожидается по мере запуска следующих морских ветропарков в ближайшие годы.
Морская ветровая электростанция Baltic Power расположена примерно в 23 километрах от побережья — на высоте Лебы и Хочева. Площадь проекта превышает 130 квадратных километров, что сопоставимо с территорией города Гдыня.