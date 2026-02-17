Польша запускает первую морскую ветровую электростанцию в Балтийском море 17.02.2026, 12:31

1,838

Baltic Power выходит на финальный этап строительства.

Энергетический ландшафт Польши продолжает меняться. Уже в этом году планируется запуск первой польской морской ветровой электростанции Baltic Power — совместного проекта концерна Orlen и канадской компании Northland Power. Инвестиция считается одним из ключевых элементов энергетического перехода страны и развития возобновляемых источников энергии, сообщает «Польское радио».

Председатель Orlen Иренеуш Фонфара сообщил, что завершен монтаж всех фундаментных конструкций, что означает переход проекта в заключительную стадию реализации.

«Мы входим в финальную фазу реализации проекта, чтобы обеспечить чистой энергией с моря полтора миллиона польских домохозяйств. Однако Baltic Power — не единственный подобный проект. На разных стадиях реализации находятся еще два — Baltic East и Baltic West. В первом из них мы уже получили экологическое решение и, чем особенно гордимся, выиграли аукцион. В реализации проекта уже сегодня участвуют десятки польских компаний. Во втором продолжаются экологические работы, а в ближайшие месяцы начнутся исследования площадки», — отметил глава Orlen.

По оценке председателя Польской ассоциации ветроэнергетики Януша Гаёвецкого, запуск первой морской ветровой электростанции может способствовать снижению оптовых цен на электроэнергию.

Эксперт подчеркнул, что пока речь идет лишь о первом этапе развития отрасли. Мощность проекта составляет около одного гигаватта, поэтому заметный эффект для рынка ожидается по мере запуска следующих морских ветропарков в ближайшие годы.

Морская ветровая электростанция Baltic Power расположена примерно в 23 километрах от побережья — на высоте Лебы и Хочева. Площадь проекта превышает 130 квадратных километров, что сопоставимо с территорией города Гдыня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com