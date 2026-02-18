Лукашенко: Меня назвали фраером, который отступил 72 18.02.2026, 11:37

31,556

Первый вице-премьер Снопков перешел на шепот, чтобы успокоить диктатора.

Александр Лукашенко, который 3 февраля приказал чиновникам экономить на уличном освещении, остался недоволен тем, как его поручение выполнили в Минске.

Своим мнением по этому вопросу он в очередной раз поделился 17 февраля, принимая отчет правительства за 2025 год.

Диктатор подчеркнул, что его поручение принялись слишком рьяно выполнять.

— Сказал: «разберитесь», так они взяли свет выключили поздно вечером, и Минск погрузили во тьму. Зачем? Я же от вас этого не требовал, — возмутился Лукашенко.

— Вы всегда говорите аккуратно делать, красиво, — ответил первый вице-премьер Николай Снопков.

— Ну так где ж красиво?! И все на "президента" обрушилось. Я уже домой прихожу, малыш (судя по контексту, речь идет о младшем сыне Александра Лукашенко Николае. — Прим. ред.) включает это, — сообщил Лукашенко, не уточнив, что «это» ему включил «малыш».

По словам диктатора, далее у него с «малышом» состоялся следующий диалог:

— Ну зачем тебе это надо было? — спросил «малыш».

— Что надо было? — уточнил Лукашенко.

— Ну вот Украина, вот Беларусь. Две дыры в мире. Темнота, — укорил диктатора неназванный собеседник.

Александр Лукашенко заявил, что после того как власти эксперимент с освещением откатили, его кто-то в сети назвал «фраером», который «отступил».

— Я и не наступал, и не отступал. Ну так до каких пор это будет продолжаться?!

— Мы стараемся, товарищ… — прошептал Снопков.

— А ты не старайся! Дай результат.

— Мы сделаем, — заверил Снопков.

После этого диктатор отметил, что может работать с любым человеком, который хочет трудиться. А в отношении тех, кто такого желания не имеет, будут приниматься «жестокие решения».

