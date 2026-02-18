закрыть
26 мая 2026, вторник, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Меня назвали фраером, который отступил

72
  • 18.02.2026, 11:37
  • 31,556
Лукашенко: Меня назвали фраером, который отступил

Первый вице-премьер Снопков перешел на шепот, чтобы успокоить диктатора.

Александр Лукашенко, который 3 февраля приказал чиновникам экономить на уличном освещении, остался недоволен тем, как его поручение выполнили в Минске.

Своим мнением по этому вопросу он в очередной раз поделился 17 февраля, принимая отчет правительства за 2025 год.

Диктатор подчеркнул, что его поручение принялись слишком рьяно выполнять.

— Сказал: «разберитесь», так они взяли свет выключили поздно вечером, и Минск погрузили во тьму. Зачем? Я же от вас этого не требовал, — возмутился Лукашенко.

— Вы всегда говорите аккуратно делать, красиво, — ответил первый вице-премьер Николай Снопков.

— Ну так где ж красиво?! И все на "президента" обрушилось. Я уже домой прихожу, малыш (судя по контексту, речь идет о младшем сыне Александра Лукашенко Николае. — Прим. ред.) включает это, — сообщил Лукашенко, не уточнив, что «это» ему включил «малыш».

По словам диктатора, далее у него с «малышом» состоялся следующий диалог:

— Ну зачем тебе это надо было? — спросил «малыш».

— Что надо было? — уточнил Лукашенко.

— Ну вот Украина, вот Беларусь. Две дыры в мире. Темнота, — укорил диктатора неназванный собеседник.

Александр Лукашенко заявил, что после того как власти эксперимент с освещением откатили, его кто-то в сети назвал «фраером», который «отступил».

— Я и не наступал, и не отступал. Ну так до каких пор это будет продолжаться?!

— Мы стараемся, товарищ… — прошептал Снопков.

— А ты не старайся! Дай результат.

— Мы сделаем, — заверил Снопков.

После этого диктатор отметил, что может работать с любым человеком, который хочет трудиться. А в отношении тех, кто такого желания не имеет, будут приниматься «жестокие решения».

Написать комментарий 72

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина