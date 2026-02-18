Лукашенко: Меня назвали фраером, который отступил

Лукашенко: Меня назвали фраером, который отступил72
- 18.02.2026, 11:37
- 31,556
Первый вице-премьер Снопков перешел на шепот, чтобы успокоить диктатора.
Александр Лукашенко, который 3 февраля приказал чиновникам экономить на уличном освещении, остался недоволен тем, как его поручение выполнили в Минске.
Своим мнением по этому вопросу он в очередной раз поделился 17 февраля, принимая отчет правительства за 2025 год.
Диктатор подчеркнул, что его поручение принялись слишком рьяно выполнять.
— Сказал: «разберитесь», так они взяли свет выключили поздно вечером, и Минск погрузили во тьму. Зачем? Я же от вас этого не требовал, — возмутился Лукашенко.
— Вы всегда говорите аккуратно делать, красиво, — ответил первый вице-премьер Николай Снопков.
— Ну так где ж красиво?! И все на "президента" обрушилось. Я уже домой прихожу, малыш (судя по контексту, речь идет о младшем сыне Александра Лукашенко Николае. — Прим. ред.) включает это, — сообщил Лукашенко, не уточнив, что «это» ему включил «малыш».
По словам диктатора, далее у него с «малышом» состоялся следующий диалог:
— Ну зачем тебе это надо было? — спросил «малыш».
— Что надо было? — уточнил Лукашенко.
— Ну вот Украина, вот Беларусь. Две дыры в мире. Темнота, — укорил диктатора неназванный собеседник.
Александр Лукашенко заявил, что после того как власти эксперимент с освещением откатили, его кто-то в сети назвал «фраером», который «отступил».
— Я и не наступал, и не отступал. Ну так до каких пор это будет продолжаться?!
— Мы стараемся, товарищ… — прошептал Снопков.
— А ты не старайся! Дай результат.
— Мы сделаем, — заверил Снопков.
После этого диктатор отметил, что может работать с любым человеком, который хочет трудиться. А в отношении тех, кто такого желания не имеет, будут приниматься «жестокие решения».