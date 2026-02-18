Российский фондовый рынок потерял треть капитализации 3 18.02.2026, 16:31

Это произошло после поручения Путина об удвоении показателя.

Владимир Путин в мае 2024 г., после очередного «переизбрания» потребовал увеличить капитализацию российского фондового рынка к 2030 г. вдвое с 33% до 66% ВВП. С тех пор она снизилась примерно на треть, а с начала войны уже вдвое.

К концу прошлого года капитализация составляла примерно 50 трлн руб., или 23% ВВП, подсчитало агентство «Эксперт РА». Перед началом войны, в 2021 г. торгуемые на биржах российские компании, по его оценке, стоили 62,8 трлн руб., а их отношение к ВВП было вдвое больше, чем сейчас – 47%.

Теперь для выполнения поставленной Путиным «национальной цели» капитализацию надо уже не удвоить, а утроить. Она могла бы возрасти за счет роста котировок акций, либо размещения новых бумаг (IPO), расширения рынка за счет появления новых компаний. Ни один из этих способов в нынешних условиях не работает.

После начала войны и взаимных санкций (Россия заблокировала активы нерезидентов из «недружественных» стран на счетах типа «С») российский рынок остался без иностранных инвесторов. Рынок лишился внешнего финансирования и стал опираться на внутренние ресурсы, а их недостаточно, отмечает «Эксперт РА». До 2022 г. около 60% оборота торгов обеспечивали институциональные инвесторы, в основном иностранные, и уход иностранных игроков создал «вакуум ликвидности».

Его заполнили российские розничные инвесторы, но это не решило проблему, пишет агентство: «Доминирование розницы выявило критическую проблему емкости рынка: смена базы инвесторов сделала рынок массовым по количеству участников, но ограниченным по объему капитала». Фрагментированный спрос физических лиц не способен взять на себя крупные размещения, отмечает агентство: «Розничный инвестор может обеспечить успех сделки на 3–5 млрд руб., но не способен заменить ушедшие иностранные фонды в сделках на сумму более 50 млрд руб.». Поэтому бум IPO 2023–2024 гг., когда было 8 и 14 размещений «Эксперт РА» называет «парадом компаний малой и средней капитализации».

Котировки также не растут: индекс Мосбиржи с начала 2024 г. снизился на 12%, а с подписания указа Путина – на 20%. Высокие процентные ставки отбивают у инвесторов интерес к вложениям в акции: застрахованный государством депозит под 14-15% (а в прошлом году по ставкам выше 20%) делают акции малопривлекательными. По данным Центробанка, в прошлом году россияне сократили вложения в акции на 26 млрд руб.

Многие аналитики сравнивают российский рынок со сжатой пружиной, но война не дает ей разжаться. Высокие процентные ставки, остановка экономического роста, падение прибылей компаний, крепкий рубль (большинство российских «голубых фишек» – экспортеры) препятствуют росту индекса Мосбиржи. Недооцененность российского фондового рынка — один из основных факторов, мешающих достижение цели по удвоению капитализации, отмечали аналитики «Т-инвестиций». Не рассчитывают они и на IPO. Перспективные компании в основном небольшие, даже если их будет много, их суммарный вклад в капитализацию не будет существенным, писали они. По их мнению, реально помочь росту капитализации могут скорее несколько тяжеловесов, но и от них сложно ждать общего вклада более 5-10% в общий рост капитализации.

Вопрос о том, как капитализация может достигнуть 2/3 ВВП к 2030 г. в условиях высокой ключевой ставки и ограниченного спроса на акции со стороны внутренних инвесторов, остается открытым, констатировали эксперты Института Гайдара.

Органическим путем задача невыполнима, признавал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Нужно несколько лет подряд размещать не менее триллиона рублей в год «в крайне неблагоприятной внешней обстановке», объяснял он. Столько составил объем IPO за десять лет с 2014 по 2024 гг. – «и это в условиях, когда на нашем рынке еще были иностранные инвесторы, которые совершали крупные сделки», говорил Чистюхин.

