Операторы дронов ВСУ поразили российский ЗРК «Оса»
- 18.02.2026, 17:41
Видеофакт.
Силы беспилотных систем продолжают системно выжигать противовоздушную оборону оккупантов, открывая небо для украинской авиации и дронов. Как сообщает «Цензор.НЕТ», пилоты 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis нанесли точный удар по зенитному ракетному комплексу «Оса» на Донецком направлении.
Мобильная система ПВО противника, которая должна была прикрывать подразделения ВС РФ от ударов с воздуха, сама стала жертвой украинского беспилотника.