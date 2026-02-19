27 мая 2026, среда, 6:17
В Израиле объявили высшую степень готовности к войне

  • 19.02.2026, 5:30
Из-за планов Трампа ударить по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может одобрить широкомасштабный военный удар по Ирану, в связи с чем в Израиле была объявлена высшая степень готовности к войне. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой официальные лица. По их словам, различные силовые ведомства и службы экстренной помощи приведены в наивысший уровень оборонительной готовности.

Как пишет Ynet, Трамп может начать операцию, поскольку Тегеран не выполнил требования США на переговорах по ядерной программе. Дипломатический источник сообщил телеканалу Al Jazeera, что «терпение американцев в отношении задержек со стороны Ирана может иссякнуть быстрее, чем думает Тегеран». Израильские официальные лица отмечают, что точное время удара неизвестно и зависит от президента США, но «сроки сокращаются».

Издание Mako уточняет, что Израиль, вероятнее всего, не останется в стороне, если США начнут боевые действия на Ближнем Востоке, и присоединится к кампании.

